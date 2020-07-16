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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 13:05 13

Мэр Черкасс Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя

16 июля 2020, 13:05 13
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Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения
Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения
Фото: Facebook
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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что исчез его заместитель и депутат областного совета Юрий Ботнар.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Бондаренко, Ботнар не явился утром на своем рабочем месте.

По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - сообщил мэр.

Он добавил, что соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы, полицейские усиленно работают над сбором всей информации.

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Черкассы заместитель полиция мэр Анатолий Бондаренко
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