Мэр Черкасс Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения

Фото: Facebook

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что исчез его заместитель и депутат областного совета Юрий Ботнар.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Бондаренко, Ботнар не явился утром на своем рабочем месте.

По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - сообщил мэр.

Он добавил, что соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы, полицейские усиленно работают над сбором всей информации.

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.