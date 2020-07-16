Мэр Черкасс Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя
Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения
Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства его исчезновения
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что исчез его заместитель и депутат областного совета Юрий Ботнар.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
По словам Бондаренко, Ботнар не явился утром на своем рабочем месте.
По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - сообщил мэр.
Он добавил, что соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы, полицейские усиленно работают над сбором всей информации.
Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.
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