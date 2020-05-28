1 июня в Украине заработают камеры автофиксации нарушений ПДД

Сначала эту инициативу введут в Киевской области и Киеве

Фото: flickr

Сначала эту инициативу введут в Киевской области и Киеве

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, сначала систему запустят в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Их будут устанавливать на автомагистралях в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения", - рассказал чиновник.

Он добавил, что на трассах камеры устанавливают за счет государственного бюджета, в городах и на территории теробщин за счет местных бюджетов.

Также места установки камер соглашаются с Департаментом патрульной полиции.

Напомним, Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.