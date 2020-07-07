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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 17:35 3

В Одессе СБУ разоблачила банду, которая занималась похищением людей

07 июля 2020, 17:35 3
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Они угрожали предпринимателям насилием и физической расправой
Они угрожали предпринимателям насилием и физической расправой
Фото: СБУ
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки "Лота Гули" при попытке похищения человека.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранители знали о подготовке этого преступления заранее.

Четырех участников группировки задержали в то время, когда они пытались похитить местного предпринимателя. Они планировали путем угроз убийством заставить его заплатить деньги.

Сотрудники СБУ в жилищах злоумышленников обнаружили доказательства противоправной деятельности, они направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В целом преступная группа состояла из 10 человек, они занимались тем, что создавали конфликтные ситуации, а затем требовали от потерпевших значительные суммы денег, чтобы их "решить". Если пострадавший отказывался платить, ему угрожали физической расправой.

По оперативной информации, деятельность группы контролировал "вор в законе" по кличке "Лота Гули", который скрывается за границей от украинского правосудия", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задокументировала злоупотребления чиновников Днепра на десятки миллионов.

криминал Одесса СБУ торговля людьми задержание
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