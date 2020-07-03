СБУ задокументировала злоупотребления чиновников Днепра на десятки миллионов

Стали известны причины обысков в мэрии Днепра

Стали известны причины обысков в мэрии Днепра

Киберспециалисты СБУ задокументировали факты хищения десятков миллионов бюджетных средств во время выполнения работ на объектах коммунальной собственности Днепропетровщины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

В рамках уголовного производства оперативники разоблачили деятельность преступной группировки. По версии следствия, его участники действовали в сговоре с руководством Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета и Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА.

Оперативники установили, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники вносили недостоверные и завышенные данные о стоимости выполненных строительных работ в рамках проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Общий бюджет составил 160 млн грн, 70 из которых предоставлены международными финансовыми институтами. Средства предназначались для строительства и ремонта школ и детских садов региона, развития социальной сферы, обеспечения гуманитарной политики Днепра, а также бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения.

Полученные средства организаторы сделки выводили в тень через межрегиональный конвертационный центр, который функционировал на территории Киевской и Днепропетровской областей.

В рамках уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 одновременных обысков по адресам офисных помещений и проживания фигурантов и изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 19 июня, в Днепре прошли массовые обыски в горсовете.