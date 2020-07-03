СБУ задокументировала злоупотребления чиновников Днепра на десятки миллионов
Киберспециалисты СБУ задокументировали факты хищения десятков миллионов бюджетных средств во время выполнения работ на объектах коммунальной собственности Днепропетровщины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.
В рамках уголовного производства оперативники разоблачили деятельность преступной группировки. По версии следствия, его участники действовали в сговоре с руководством Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета и Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА.
Оперативники установили, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники вносили недостоверные и завышенные данные о стоимости выполненных строительных работ в рамках проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".
Общий бюджет составил 160 млн грн, 70 из которых предоставлены международными финансовыми институтами. Средства предназначались для строительства и ремонта школ и детских садов региона, развития социальной сферы, обеспечения гуманитарной политики Днепра, а также бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения.
Полученные средства организаторы сделки выводили в тень через межрегиональный конвертационный центр, который функционировал на территории Киевской и Днепропетровской областей.
В рамках уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 одновременных обысков по адресам офисных помещений и проживания фигурантов и изъяли доказательства их противоправной деятельности.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 19 июня, в Днепре прошли массовые обыски в горсовете.