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03 июля 2020, 14:57 4

СБУ задокументировала злоупотребления чиновников Днепра на десятки миллионов

03 июля 2020, 14:57 4
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Киберспециалисты СБУ задокументировали факты хищения десятков миллионов бюджетных средств во время выполнения работ на объектах коммунальной собственности Днепропетровщины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

В рамках уголовного производства оперативники разоблачили деятельность преступной группировки. По версии следствия, его участники действовали в сговоре с руководством Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета и Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА.

Оперативники установили, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники вносили недостоверные и завышенные данные о стоимости выполненных строительных работ в рамках проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Общий бюджет составил 160 млн грн, 70 из которых предоставлены международными финансовыми институтами. Средства предназначались для строительства и ремонта школ и детских садов региона, развития социальной сферы, обеспечения гуманитарной политики Днепра, а также бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения.

Полученные средства организаторы сделки выводили в тень через межрегиональный конвертационный центр, который функционировал на территории Киевской и Днепропетровской областей.

В рамках уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 одновременных обысков по адресам офисных помещений и проживания фигурантов и изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 19 июня, в Днепре прошли массовые обыски в горсовете.

СБУ хищение уголовное дело бюджетные деньги Днепровский горсовет Днепр ОГА Днепропетровская область
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