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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 17:35 3

В Одесі СБУ викрила банду, яка займалася викраденням людей

07 липня 2020, 17:35 3
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Вони погрожували підприємцям насильством і фізичною розправою
Вони погрожували підприємцям насильством і фізичною розправою
Фото: СБУ
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В Одесі працівники Служби безпеки України затримали членів організованого злочинного угруповання "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронці знали про підготовку цього злочину заздалегідь.

Чотирьох учасників угруповання було затримано у той час, коли вони намагалися викрасти місцевого підприємця. Вони планували шляхом погроз вбивством змусити його заплатити гроші.

Співробітники СБУ у помешканнях зловмисників виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Загалом злочинна група складалася із 10 осіб, вони займалися тим, що створювали конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих значні суми грошей, щоб їх "вирішити". Якщо потерпілий відмовлявся платити, йому загрожували фізичною розправою.

﻿За оперативною інформацією, діяльність групи контролював "злодій у законі" на прізвисько "Лоту Гулі", який переховується закордоном від українського правосуддя", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ задокументувала зловживання чиновників Дніпра на десятки мільйонів.

кримінал Одеса СБУ торгівля людьми затримання
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