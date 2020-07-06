На Одесчине перекрыли дорогу: бастующие против включения их поселка в состав "оппокняжества"

Люди требуют, чтобы Доброслав стал частью Одесского района

Люди требуют, чтобы Доброслав стал частью Одесского района

Фото: Думская

Жители Доброслава Одесской области перекрыла дорогу Р-55, которая проходит через населенный пункт. Они протестуют против включения пгт в состав большого Березовского района, на создании которого настаивает пророссийская "Оппоплатформа".

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Доброславский поселковый совет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой не включать населенный пункт в состав большого Березовского района.

"Жители громады категорически против присоединения к Березовскому району в рамках административно-территориальной реформы, поскольку считают, что недавно принятая концепция распределения уже созданных и перспективных ОТГ, по которой Доброславская громада входит в Одесский район, является полностью приемлемой", - говорится в сообщении.

В обращении к депутатам отмечается, что присоединение Доброславского поселкового совета к Березовскому району противоречит всем нормам административно-территориальной реформы, абсолютно нелогично с географической, экономической и логистической точек зрения. Самый оптимальный вариант для Доброславского поссовета, учитывая географическое расположение, - войти в состав Одесского района.

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