В Хмельницком блокировали утечку персональных данных из баз ДФС

Информацию "сливала" группа, организованная из нынешних и бывших налоговиков

Информацию "сливала" группа, организованная из нынешних и бывших налоговиков

В Хмельницком киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность канала утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ДФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы "на горячем" в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время передачи несанкционированно полученной информации очередном заказчику. Проверяется версия относительно использования указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и его сообщников правоохранители изъяли компьютерную технику и флеш-накопители, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Организатору нелегальной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности его сообщников из Государственной фискальной и налоговой служб.

Напомним, на днях киберполиция Украины провела масштабную спецоперацию в связи с утечками персональных данных частных, банковских структур и государственных органов.