В Киеве ветеран АТО Майман напал на президента лиги WWFC

В ход пошли ножи и пистолеты

Фото: скриншот видео

В ход пошли ножи и пистолеты

Сегодня в центре Киева произошел вооруженный конфликт между активистом Михаил Майманом, который ранее подрался в ресторане с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, и лидером движения "Гордость нации" и президентом всемирной лиги WWFC (бои по смешанным боевым искусствам) Владимиром Теслей.

Видео потасовки опубликовал в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук, передает RegioNews.

Видео разборок в центре Киева между Михаилом Майманом (ветеран АТО который является заявителем по делу драки с нардепом от ОПЗЖ Илья Кива) и президентом Лиги WWFC Владимиром Теслей. Майман с охраной на Mersedes-S и Maybah заблокировали авто Тесле. В ход пошли пистолеты и нож", - написал Мосийчук.

По его словам, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Известно, что конфликт произошел на улице Большая Васильковская 62/64. На кадрах видно, что Майман с охраной на автомобилях Mersedes-S и Майбах заблокировал авто Тесле, после чего один из охранников Маймна начал угрожать ему пистолетом, а сам Майман - ножом.

Напомним, в январе Михаил Майман стал участником конфликта с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Они подрались в одном из столичных ресторанов, позже Кива заявил, что стал жертвой нападения.