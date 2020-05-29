Коломойский перевез офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом и отгородил колючей проволокой

Он также перевез туда всю документацию

Фото: Facebook

Он также перевез туда всю документацию

Украинский олигарх Игорь Коломойский перевез главный офис "Центрэнерго" в один из санаториев в селе Рудыки Обуховского района.

Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам Лещенко, уже несколько месяцев власть пытается сменить менеджмент государственной компании "Центрэнерго", руководство которой контролирует Коломойский.

Сейчас борьба Коломойского за "Центрэнерго" напоминает его же методы, которыми он пять лет назад боролся за контроль над госкомпанией "Укртранснафта" и наполовину государственной компании "Укрнафта". Тогда, ожидая штурма, офис "Укрнафты" обнесли железной решеткой и привели вооруженных лиц, которые представлялись батальоном "Днепр", - написал Сергей Лещенко.

Он напомнил, что Коломойский также перевез туда всю документацию, которая чрезвычайно важна для олигарха.

Бывший нардеп опубликовал фотографию обнесенного колючей проволокой санатория в лесу под Киевом.

Он отмечает, что санаторий, где находится центральный офис "Центрэнерго", превратилось в крепость с колючей проволокой, бетонными блоками и автоматчиками.

Напомним, о смене руководства "Центрэнерго" впервые сообщили в Кабмине 26 февраля. После этого люди Коломойского заблокировали офис госкомпании, чтобы не допустить на предприятие новый менеджмент.