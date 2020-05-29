Стрельба в Броварах: полиция квалифицирует дело как покушение на убийство

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

Фото: Нацполиция

По факту стрельбы было открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

Национальная полиция Украины дополнительно квалифицировала дело о перестрелке в Броварах как покушение на убийство.

Об этом в Facebook сообщает пресс служба Национальной полиции, передает RegioNews.

В полиции напомнили, что в результате перестрелки 29 мая в Броварах пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Стрельба в Броварах: действия участников дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что полицейские всего задержали 21 участника события.

Кроме того, в Киевской ОГА уже пообещали оказать помощь жителям Броваров, чьи квартиры пострадали в результате перестрелки.

Напомним, утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.