Туристам разрешили посещать Чернобыльскую зону отчуждения
Зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС с определенными ограничениями открыли для посещения.
Об этом в Facebook сообщило Государственное агентство по управлению зоны отчуждения, передает RegioNews.
Посещение зоны отчуждения с целью ознакомления разрешается с учетом всех карантинных правил, для туристов разработан целый ряд рекомендаций.
В частности, обязательными условиями являются прохождение температурного скрининга, наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств, а также соблюдение социальной дистанции.
Если во время проведения температурного скрининга будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - всю группу будет не допущено в зону отчуждения", - говорится в сообщении.
Во избежание скопления посетителей передвижения маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения.
Будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в организационных группах посещения, а именно не более 10 человек ", - сообщили в управлении.
Напомним, 13 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции Чернобыльская Атомная электростанция ограничила ознакомительные визиты.
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