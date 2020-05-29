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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 15:42 25

Туристам разрешили посещать Чернобыльскую зону отчуждения

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29 мая 2020, 15:42 25
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На период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов
Фото: flickr
На период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов

Зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС с определенными ограничениями открыли для посещения.

Об этом в Facebook сообщило Государственное агентство по управлению зоны отчуждения, передает RegioNews.

Посещение зоны отчуждения с целью ознакомления разрешается с учетом всех карантинных правил, для туристов разработан целый ряд рекомендаций.

В частности, обязательными условиями являются прохождение температурного скрининга, наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств, а также соблюдение социальной дистанции.

Если во время проведения температурного скрининга будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - всю группу будет не допущено в зону отчуждения", - говорится в сообщении.

Во избежание скопления посетителей передвижения маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения.

Будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в организационных группах посещения, а именно не более 10 человек ", - сообщили в управлении.

Напомним, 13 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции Чернобыльская Атомная электростанция ограничила ознакомительные визиты.


карантин туристы Чернобыль Киевская область
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