"Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях
С 1 июня в 10 областях Украины в рамках первого этапа восстановления курсирования пригородных поездов на маршруты выйдут 214 электричек.
Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает RegioNews.
Мы социально ответственная компания и понимаем важность восстановления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек", - сообщил Юрик.
По его словам, решение об ослаблении карантина с 1 июня в компании получили от Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Он напомнил, что пассажиры должны придерживаться всех мер безопасности и социального дистанцирования.
Перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов Укрзализныци", - сообщил чиновник.
Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.
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