В Киеве праздник "последнего звонка" проведут онлайн
Празднование дня "Последнего звонка - 2020" в Киеве через карантин состоится 29 мая в режиме онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка - 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", - говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что в эфире телеканала запланированы поздравления выпускникам и ученикам, а также специальная праздничная программа.
Кроме того, на телеканале "Киев" в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные этому празднику.
Напомним, празднование Дня Киева 31 мая в связи с карантинными мероприятиями пройдет в формате онлайн.
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