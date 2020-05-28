В Киеве праздник "последнего звонка" проведут онлайн

Традиционный торжественный формат празднования пройдет в эфире телеканала "Киев"

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Традиционный торжественный формат празднования пройдет в эфире телеканала "Киев"

Празднование дня "Последнего звонка - 2020" в Киеве через карантин состоится 29 мая в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка - 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в эфире телеканала запланированы поздравления выпускникам и ученикам, а также специальная праздничная программа.

Кроме того, на телеканале "Киев" в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные этому празднику.

Напомним, празднование Дня Киева 31 мая в связи с карантинными мероприятиями пройдет в формате онлайн.