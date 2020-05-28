Разумков разрешил журналистам посещать сессионный зал парламента

После введения карантина работу СМИ в Верховной Раде существенно ограничили

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После введения карантина работу СМИ в Верховной Раде существенно ограничили

Спикер парламента Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которое регулирует работу представителей СМИ в здании парламента.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Согласно тексту распоряжения, журналистам, операторам и фотокорреспондентам средств массовой информации разрешается присутствие в Верховной Раде, в частности в пресс-центре, а также по одному оператору/фотокорреспонденту от конкретного издания в ложе прессы зала заседаний парламента.

Их общее количество в этой ложе не может превышать 30 человек", - говорится в сообщении.

Ранее, после введения карантинных мероприятий, представителей СМИ допускали только в пресс-центр Рады. Им ограничивался доступ и к кулуарам, где происходили брифинги депутатов и неформальное общение со СМИ.

Напомним, 20 мая вся фракция "Батькивщина" пошла на самоизоляцию после того, как заболел один из ее депутатов -Олег Мейдич. Также Верховная Рада отменила все заседание из-за вспышки коронавирус 2 июня.