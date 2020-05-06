12:16  06 мая
На Закарпатье COVID-19 заболели 144 медики
14:36  06 мая
Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
11:05  06 мая
Из Германии эвакуировали сотню украинцев
UA | RU
UA | RU
06 мая 2020, 12:05 10

На борьбу с коронавирусом потратили почти два миллиарда гривен

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 12:05 10
Читайте також українською мовою
Львиная доля затрат легла на местные бюджеты
Фото: Facebook Міністерство фінансів України
Львиная доля затрат легла на местные бюджеты

Кабмин обнародовал результаты мониторинга расходов всех уровней для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает RegioNews.

Так, в течение марта и апреля общая сумма осуществленных платежей превысила 1,8 млрд гривен. При этом общая сумма зарегистрированных обязательств составляет 2,4 миллиарда.

Из госбюджета было израсходовано 455 миллионов гривен, а местные бюджеты вложили в борьбу с болезнью 1,35 миллиарда.

Более 90% затрат ушло на закупку расходных материалов и медикаментов (641 млн грн), приобретение медицинского оборудования (553 млн грн) и масок, антисептиков, тестов и малоценных аппаратов (463 млн грн).

Также среди расходов Минфин выделил нерегулярные перевозки, ремонт помещений и питание больных и персонала. В общем на это ушло 148 млн грн.

Напомним, власти создали Фонд борьбы с коронавирусом. Здесь аккумулировали 375 миллионов гривен. Кроме того, Евросоюз пообещал предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро для того, чтобы преодолеть последствия эпидемии COVID-19.


бюджет коронавирус Минфин Кабмин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом
06 мая 2020, 09:40
Шмыгаль рассказал о возможном продлении карантина и этапах открытия метрополитена
05 мая 2020, 14:51
У Зеленского опровергли слухи о продаже гуманитарной помощи из Китая
05 мая 2020, 09:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 14:20
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
29 апреля 2020, 09:00
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »