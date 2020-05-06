На борьбу с коронавирусом потратили почти два миллиарда гривен

Львиная доля затрат легла на местные бюджеты

Фото: Facebook Міністерство фінансів України

Львиная доля затрат легла на местные бюджеты

Кабмин обнародовал результаты мониторинга расходов всех уровней для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает RegioNews.

Так, в течение марта и апреля общая сумма осуществленных платежей превысила 1,8 млрд гривен. При этом общая сумма зарегистрированных обязательств составляет 2,4 миллиарда.

Из госбюджета было израсходовано 455 миллионов гривен, а местные бюджеты вложили в борьбу с болезнью 1,35 миллиарда.

Более 90% затрат ушло на закупку расходных материалов и медикаментов (641 млн грн), приобретение медицинского оборудования (553 млн грн) и масок, антисептиков, тестов и малоценных аппаратов (463 млн грн).

Также среди расходов Минфин выделил нерегулярные перевозки, ремонт помещений и питание больных и персонала. В общем на это ушло 148 млн грн.

Напомним, власти создали Фонд борьбы с коронавирусом. Здесь аккумулировали 375 миллионов гривен. Кроме того, Евросоюз пообещал предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро для того, чтобы преодолеть последствия эпидемии COVID-19.