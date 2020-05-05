Шмыгаль рассказал о возможном продлении карантина и этапах открытия метрополитена
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предпологает, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, будет продлен после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.
Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает RegioNews.
Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью", - рассказал Шмыгаль.
Он напомнил, что 4 мая ВОЗ продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца.
По его словам, пик коронавируса в стране завершится в районе 8–9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах, которое предпологает, что с 11 мая правительство может пойти на первый этап ослабления карантина.
Шмыгаль уточнил, что открытие метро - большой риск новых вспышек заболеваемости, поэтому его откроют для всех пассажиров на предпоследнем этапе выхода из карантина. Но для некоторых категорий пассажиров открытие планируется на третьем этапе послаблений.
На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях. На четвертом этапе - это практически этап завершения эпидемии в Украине", - сообщил премьер.
Кроме того, правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт.
Напомним, Кабмин перенес дату окончания карантина на 22 мая. При этом ряд ограничений отменят с 11 мая. В правительстве предупредили, что решение может быть пересмотрено в связи с распространением COVID-19.
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