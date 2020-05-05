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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 мая 2020, 19:19 14

ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии

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05 мая 2020, 19:19 14
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Помощь направлена ​​на уменьшение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса
Фото: flickr
Помощь направлена ​​на уменьшение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса

Послы стран Евросоюза поддержали предложение предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи 10 странам, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Совета Европейского Союза, передает RegioNews.

Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях, из этой суммы Украина получит 1,2 млрд евро.

Страны с официально признанной перспективой членства и страны-соседи являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас более критично, чем когда-либо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в реагировании на экономическое и социальное измерение этого глобального кризиса", - сказал министр финансов Хорватии Здравко Марич.

Кроме Украины, заем получат:

  • Албания: 180 миллионов евро;
  • Босния и Герцеговина: 250 миллионов евро;
  • Грузия: 150 миллионов евро;
  • Иордания: 200 миллионов евро;
  • Косово: 100 миллионов евро;
  • Молдова: 100 миллионов евро;
  • Черногория: 60 миллионов евро;
  • Северная Македония: 160 млн. евро;
  • Тунис: 600 миллионов евро.

В Совете Евросоюза считают, что это поможет странам покрыть срочные потребности в финансировании, которые выросли в результате вспышки COVID-19.

Вместе с поддержкой Международного валютного фонда средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создать пространство, что позволит выделять ресурсы для защиты граждан и уменьшения негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе.

Теперь оказание помощи должен одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя партиями. Максимальный срок погашения кредитов - 15 лет.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.

В 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.


коронавирус Украина помощь кредит Евросоюз
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