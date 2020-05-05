У Зеленского опровергли слухи о продаже гуманитарной помощи из Китая
У Президента Владимира Зеленского опровергли слухи о том, что маски и другие средства защиты, полученные как гуманитарный груз, отправили на продажу.
Об этом заявил Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на телеканале ICTV, передает RegioNews.
По словам чиновника, средства защиты, которые сеть "Эпицентр” закупила в Китае и доставила самолетом "Мрия”, не являлись сугубо коммерческим грузом. Так, часть масок уже бесплатно передали в украинские больницы, как и было договорено.
Кроме того, Фонд ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента закупил партию средств защиты не за бюджетные деньги, а исключительно за средства, которые пожертвовали представители бизнеса.
Напомним, в конце апреля самолет АН-225 "Мрия” доставил в Украину большую партию масок, защитных костюмов и очков для медиков. Президент Владимир Зеленский встретил груз в аэропорту, отметив, что это один из наибольших по объему грузов, которые Украина получила в последнее время.
Часть груза на борту была коммерческой и предназначалась для сети строительных супермаркетов "Эпицентр”.
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