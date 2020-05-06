В Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано 487 новых случаев COVID-19. В целом же по состоянию на 6 мая количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирус составляет 13 184.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.
За сутки от коронавируса умерло 11 человек. В целом летальными стали 327 случаев, 2097 пациентов выздоровели.
Количество новых подозрений, которые поступили на 6 мая, составляет 1 411. В общем за все время распространения коронавирус в Украине медики получили 34 722 уведомления о подозрении.
Прирост новых больных за сутки увеличился на 121 человека. Количество полученных подозрений выросло почти в полтора раза.
Распределение больных по областям выглядит так:
Винницкая область — 472 случая;
Волынская область — 359 случаев;
Днепропетровская область — 568 случаев;
Донецкая область — 85 случаев;
Житомирская область — 456 случаев;
Закарпатская область — 572 случая;
Запорожская область — 298 случаев;
Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
Кировоградская область — 402 случая;
м. Киев — 1651 случай;
Киевская область — 891 случай;
Львовская область — 553 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 165 случаев;
Одесская область — 505 случаев;
Полтавская область — 232 случая;
Ровенская область — 787 случаев;
Сумская область — 130 случаев;
Тернопольская область — 935 случаев;
Харьковская область — 403 случаях;
Херсонская область — 143 случая;
Хмельницкая область — 134 случая;
Черновицкая область — 1985 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Как и ранее, больше всего инфицированных в Киеве, в Черновицкой области и на Прикарпатье. Меньше всего случаев зафиксировано на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.
Напомним, ранее стало известно об увеличении случаев бессимптомного течения болезни. В то же время возросла доля пациентов, нуждающихся в госпитализации.
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