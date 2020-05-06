В Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом

Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений

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Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений

За сутки в Украине зафиксировано 487 новых случаев COVID-19. В целом же по состоянию на 6 мая количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирус составляет 13 184.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

За сутки от коронавируса умерло 11 человек. В целом летальными стали 327 случаев, 2097 пациентов выздоровели.

Количество новых подозрений, которые поступили на 6 мая, составляет 1 411. В общем за все время распространения коронавирус в Украине медики получили 34 722 уведомления о подозрении.

Прирост новых больных за сутки увеличился на 121 человека. Количество полученных подозрений выросло почти в полтора раза.

Распределение больных по областям выглядит так:

Винницкая область — 472 случая;

Волынская область — 359 случаев;

Днепропетровская область — 568 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 456 случаев;

Закарпатская область — 572 случая;

Запорожская область — 298 случаев;

Ивано-Франковская область — 1037 случаев;

Кировоградская область — 402 случая;

м. Киев — 1651 случай;

Киевская область — 891 случай;

Львовская область — 553 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 165 случаев;

Одесская область — 505 случаев;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 787 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 935 случаев;

Харьковская область — 403 случаях;

Херсонская область — 143 случая;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черновицкая область — 1985 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Как и ранее, больше всего инфицированных в Киеве, в Черновицкой области и на Прикарпатье. Меньше всего случаев зафиксировано на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.

Напомним, ранее стало известно об увеличении случаев бессимптомного течения болезни. В то же время возросла доля пациентов, нуждающихся в госпитализации.