На боротьбу з коронавірусом витратили майже два мільярди гривень
Кабмін оприлюднив результати моніторингу видатків усіх рівнів для запобігання поширенню COVID-19.
Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає RegioNews.
Так, впродовж березня і квітня загальна сума здійснених платежів перевищила 1,8 млрд гривень. При цьому загальна сума зареєстрованих зобов’язань становить 2,4 мільярда.
З держбюджету було витрачено 455 мільйонів гривень, а місцеві бюджети вклали у боротьбу із хворобою 1,35 мільярда.
Понад 90% витрат пішло на закупівлю розхідних матеріалів і медикаментів (641 млн грн), придбання медичного обладнання (553 млн грн) та масок, антисептиків, тестів і малоцінних апаратів (463 млн грн).
Також серед витрат Мінфін виокремив нерегулярні перевезення, ремонт приміщень та харчування хворих і персоналу. Загалом на це пішло 148 млн грн.
Нагадаємо, влада створила Фонд боротьби з коронавірусом. Тут акумулювали 375 мільйонів гривень. Крім того, Євросоюз пообіцяв надати Україні кредит у 1,2 млрд євро для того, щоб подолати наслідки епідемії COVID-19.
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