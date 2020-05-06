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06 травня 2020, 12:05 13

На боротьбу з коронавірусом витратили майже два мільярди гривень

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06 травня 2020, 12:05 13
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Левова частка витрат лягла на місцеві бюджети
Фото: Facebook Міністерство фінансів України
Левова частка витрат лягла на місцеві бюджети

Кабмін оприлюднив результати моніторингу видатків усіх рівнів для запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає RegioNews.

Так, впродовж березня і квітня загальна сума здійснених платежів перевищила 1,8 млрд гривень. При цьому загальна сума зареєстрованих зобов’язань становить 2,4 мільярда.

З держбюджету було витрачено 455 мільйонів гривень, а місцеві бюджети вклали у боротьбу із хворобою 1,35 мільярда.

Понад 90% витрат пішло на закупівлю розхідних матеріалів і медикаментів (641 млн грн), придбання медичного обладнання (553 млн грн) та масок, антисептиків, тестів і малоцінних апаратів (463 млн грн).

Також серед витрат Мінфін виокремив нерегулярні перевезення, ремонт приміщень та харчування хворих і персоналу. Загалом на це пішло 148 млн грн.

Нагадаємо, влада створила Фонд боротьби з коронавірусом. Тут акумулювали 375 мільйонів гривень. Крім того, Євросоюз пообіцяв надати Україні кредит у 1,2 млрд євро для того, щоб подолати наслідки епідемії COVID-19.


бюджет коронавірус Мінфин Кабмін
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