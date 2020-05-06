Из Германии эвакуировали сотню украинцев

За сутки на границе зафиксировали два случая COVID-19

Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

За сутки на границе зафиксировали два случая COVID-19

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Пограничники провели температурный скрининг прибывших и ни у кого не обнаружили повышенной температуры. Во время паспортного контроля людей обязали установить приложение "Действуй дома” и внести в него личную информацию. Эвакуированные украинцы обязались находиться на самоизоляции по указанным адресам.

Тем временем всего за сутки границу Украины пересекли 12 тысяч человек, и двое из них имели положительный тест на COVID-19. Это украинцы, которые хотели въехать на территорию страны. Обоих граждан доставили в инфекционную больницу. В Госпогранслужбе провели дезинфекцию, а тех пограничников, которые контактировали с больными, отправили на обсервацию.

Напомним, в апреле Украина закрыла ряд пунктов пропуска на границе. А аэропорт "Борисполь” недавно принял рейс с 300 эвакуированными украинцами.