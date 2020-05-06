Из Германии эвакуировали сотню украинцев
Рейс с эвакуированными украинцами из немецкого Дортмунда прибыл в аэропорт “Борисполь”. Пассажиров проверили на наличие признаков коронавируса.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.
Пограничники провели температурный скрининг прибывших и ни у кого не обнаружили повышенной температуры. Во время паспортного контроля людей обязали установить приложение "Действуй дома” и внести в него личную информацию. Эвакуированные украинцы обязались находиться на самоизоляции по указанным адресам.
Тем временем всего за сутки границу Украины пересекли 12 тысяч человек, и двое из них имели положительный тест на COVID-19. Это украинцы, которые хотели въехать на территорию страны. Обоих граждан доставили в инфекционную больницу. В Госпогранслужбе провели дезинфекцию, а тех пограничников, которые контактировали с больными, отправили на обсервацию.
Напомним, в апреле Украина закрыла ряд пунктов пропуска на границе. А аэропорт "Борисполь” недавно принял рейс с 300 эвакуированными украинцами.
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