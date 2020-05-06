З Німеччини евакуювали сотню українців
Рейс з евакуйованими українцями з німецького Дортмунда прибув до аеропорту “Бориспіль”. Пасажирів перевірили на наявність ознак коронавірусу.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Прикордонники провели температурний скрінінг прибулих і ні в кого не виявили підвищеної температури. Під час паспортного контролю людей зобов'язали встановити додаток "Дій вдома” і внести у нього особисту інформацію. Евакуйовані українці зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними адресами.
Тим часом усього за добу кордон України перетнули 12 тисяч осіб, і двоє з них мали позитивний тест на COVID-19. Це українці, які хотіли в'їхати на територію країни. Обох громадян доставили до інфекційної лікарні. У Держприкордонслужбі провели дезінфекцію, а тих прикордонників, які контактували з хворими, відправили на обсервацію.
Нагадаємо, у квітні Україна закрила низку пунктів пропуску на кордоні. А аеропорт "Бориспіль” нещодавно прийняв рейс з 300 евакуйованими українцями.
- 11:35 06 травня В Івано-Франківській області 59 смертей від COVID-19
- 11:22 06 травня В МОЗ шоковані невиплатою зарплати медикам у регіонах та обіцяють, що кошти скоро будуть
- 11:16 06 травня У Вінниці з Днем перемоги вітають олені
- 11:09 06 травня Допомога на карантині: на Херсонщині родинам дapувaли куpeй тa poзcaду
- 11:05 06 травня З Німеччини евакуювали сотню українців
- 10:46 06 травня Через спотворення "Стільського городища" розпочато кримінальне провадження
- 21:53 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе