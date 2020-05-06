З Німеччини евакуювали сотню українців

За добу на кордоні зафіксували два випадки COVID-19

Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

За добу на кордоні зафіксували два випадки COVID-19

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Прикордонники провели температурний скрінінг прибулих і ні в кого не виявили підвищеної температури. Під час паспортного контролю людей зобов'язали встановити додаток "Дій вдома” і внести у нього особисту інформацію. Евакуйовані українці зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними адресами.

Тим часом усього за добу кордон України перетнули 12 тисяч осіб, і двоє з них мали позитивний тест на COVID-19. Це українці, які хотіли в'їхати на територію країни. Обох громадян доставили до інфекційної лікарні. У Держприкордонслужбі провели дезінфекцію, а тих прикордонників, які контактували з хворими, відправили на обсервацію.

Нагадаємо, у квітні Україна закрила низку пунктів пропуску на кордоні. А аеропорт "Бориспіль” нещодавно прийняв рейс з 300 евакуйованими українцями.