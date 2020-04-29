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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 17:36 6

В Борисполь прибыли самолеты с эвакуированными: что известно

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29 апреля 2020, 17:36 6
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28 апреля в аэропорту "Борисполь” приземлились самолеты с 300 эвакуированными украинцами на бортах
Фото: ГПСУ
28 апреля в аэропорту "Борисполь” приземлились самолеты с 300 эвакуированными украинцами на бортах

Об этом сообщили в ГПС Украины, передают RegioNews.

Наши граждане прибыли из Еревана, Неаполя и Стокгольма. У трапов самолетов пограничники провели температурный скрининг пассажиров, который показал, что у вновь прибывших нет проблем со здоровьем.

Все пассажиры будут проходить обсервацию в течение 14 дней. Чтобы их местопребывание могли отслеживать, люди уже установили мобильное приложение "Действуй дома”. Отказался от этой процедуры только один пассажир. Сейчас известно, что он будет находиться в Киеве на самоизоляции.

Напомним, что месяц назад, 28 марта, Украина закрыла государственные границы, чтобы не допустить заноса и распространения по стране COVID-19. Украинцы, которые на то время находились за пределами страны, начали жаловаться на невозможность вернуться домой. После внедрения мобильного приложения "Действуй дома" власть возобновила эвакуационные рейсы.

Как писали RegioNews ранее, 29 марта в Украину прибыл эвакуационный борт 6Н 853. Самолет с нашими соотечественниками на борту совершил рейс "Тель-Авив–Киев”.



коронавирус эвакуация Борисполь аэропорт Киев
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