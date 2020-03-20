Украина и Канада договорились о взаимной эвакуации граждан
Как передает RegioNews, об этом сообщил Зеленский в своем видеообращении 20 марта.
"С премьер-министром Канады Джастином Трюдо мы договорились о возвращении украинцев и канадцев домой в ближайшее время", - сказал гарант.
По его словам, будут эвакуировать тех граждан, которые действительно в этом нуждаются.
"С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, которыми наши люди смогут вернуться домой, а еще мы взаимодействуем с польской железной дорогой", - уточнил он.
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Напомним, 19 марта пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек.
18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.
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