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15 апреля 2020, 16:11 4

Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе – Кабмин

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15 апреля 2020, 16:11 4
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Кабинет министров Украины закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей
Кабинет министров Украины закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей

Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNewsсо ссылкой на УНН.

"Закрываем 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, максимально сократился поток граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на весь период проведения карантинных мероприятий", - отметил он.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в своем Telegram-канале перечень ПП, которые закрываются.

Так, было одобрено временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны.


граница Кабмин коронавирус карантин
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