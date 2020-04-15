Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе – Кабмин
Кабинет министров Украины закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей
Кабинет министров Украины закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Польшей
Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNewsсо ссылкой на УНН.
"Закрываем 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, максимально сократился поток граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на весь период проведения карантинных мероприятий", - отметил он.
В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в своем Telegram-канале перечень ПП, которые закрываются.
Так, было одобрено временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны.
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