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20 марта 2020, 13:24 24

Зеленский заявил о возвращении в Украину более 50 тыс. граждан

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20 марта 2020, 13:24 24
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В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, на сегодня запланировано еще 42 авиарейса и несколько поездов
Фото: скрин с видео
В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, на сегодня запланировано еще 42 авиарейса и несколько поездов

Как передает RegioNews, об этом сообщил Зеленский в своем видеообращении 20 марта.

"За последние пять дней мы вернули более 50 тысяч украинских граждан. На сегодня 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев", - рассказал он.

По словам гаранта, сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину более трех тысяч наших граждан.

Кроме того, на 21 марта запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

"Все возвращаются из-за границы, проходят медицинскую проверку. Очень радует, что подавляющее большинство из них, сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней даже, несмотря на отсутствие у них симптомов", - добавил Зеленский.

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Напомним, также Украина договорилась с Канадой о взаимной эвакуации граждан, а с Венгрией и Польшей - о транзитные коридоры, которыми украинцы смогут вернуться домой.

19 марта пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек. 18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.

Отправка поезда Рига - Киев для эвакуации украинцев, которые остались на территории Латвии планируется на 21-22 марта


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