Зеленский заявил о возвращении в Украину более 50 тыс. граждан

В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, на сегодня запланировано еще 42 авиарейса и несколько поездов

Фото: скрин с видео

В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, на сегодня запланировано еще 42 авиарейса и несколько поездов

.