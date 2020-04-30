Количество больных COVID-19 медиков в Украине возросло до 2063 - Степанов
За минувшие сутки зафиксировано 540 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 45 детей и 87 медицинских работников.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, в больницы госпитализировали 121 человека, выздоровели за сутки 135 человек, умерли 11 больных.
В течение последних суток в Украине было проведено рекордное количество исследований методом ПЦР-тестов, проверили образцы 7315 человек.
Степанов добавил, что в целом в Украине коронавируса заболели 2063 медицинских работника и 717 ребенка.
Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков", - сказал он.
Степанов уточнил, что 268 медиков уже выздоровели.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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