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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 11:44 8

Китай хотят привлечь к ответственности из-за коронавируса

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30 апреля 2020, 11:44 8
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении по миру инфекции COVID-19
Фото: Pixabay
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении по миру инфекции COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина

На громкое заявление уже отреагировал заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчен.

"Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а потом искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого этого международного расследования”, - подчеркнул дипломат.

Юэй Юйчен добавил, что требования к Китаю некоторых стран выплатить им компенсацию за экономические потери, спровоцированные пандемией коронавируса, абсурдны и похожи на вымогательство. Ведь КНР и сама существенно пострадала от COVID-19. Дипломат посоветовал всем тем, кто ждет денег от Китая, не перекладывать свою несостоятельность в борьбе с инфекцией на других, а начать действовать уже сейчас.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку агрессивной инфекции. COVID-19 быстро собрал смертельный урожай в КРН и начал стремительно распространяться по миру. По состоянию на 29 апреля 2020 года по данным ВОЗ от коронавирус погибло более 3 млн человек по всей планете.

Как писали RegioNews ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавирус планетой, но не сделал этого.


суд коронавирус Дональд Трамп США расследование КНР
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