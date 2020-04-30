Китай хотят привлечь к ответственности из-за коронавируса
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина
На громкое заявление уже отреагировал заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчен.
"Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а потом искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого этого международного расследования”, - подчеркнул дипломат.
Юэй Юйчен добавил, что требования к Китаю некоторых стран выплатить им компенсацию за экономические потери, спровоцированные пандемией коронавируса, абсурдны и похожи на вымогательство. Ведь КНР и сама существенно пострадала от COVID-19. Дипломат посоветовал всем тем, кто ждет денег от Китая, не перекладывать свою несостоятельность в борьбе с инфекцией на других, а начать действовать уже сейчас.
Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку агрессивной инфекции. COVID-19 быстро собрал смертельный урожай в КРН и начал стремительно распространяться по миру. По состоянию на 29 апреля 2020 года по данным ВОЗ от коронавирус погибло более 3 млн человек по всей планете.
Как писали RegioNews ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавирус планетой, но не сделал этого.
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