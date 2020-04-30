Китай хотят привлечь к ответственности из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении по миру инфекции COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране уже началось расследование, которое должно доказать вину КНР в распространении по миру инфекции COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина На громкое заявление уже отреагировал заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчен. "Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а потом искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого этого международного расследования”, - подчеркнул дипломат. Юэй Юйчен добавил, что требования к Китаю некоторых стран выплатить им компенсацию за экономические потери, спровоцированные пандемией коронавируса, абсурдны и похожи на вымогательство. Ведь КНР и сама существенно пострадала от COVID-19. Дипломат посоветовал всем тем, кто ждет денег от Китая, не перекладывать свою несостоятельность в борьбе с инфекцией на других, а начать действовать уже сейчас. Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку агрессивной инфекции. COVID-19 быстро собрал смертельный урожай в КРН и начал стремительно распространяться по миру. По состоянию на 29 апреля 2020 года по данным ВОЗ от коронавирус погибло более 3 млн человек по всей планете. Как писали RegioNews ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавирус планетой, но не сделал этого.

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