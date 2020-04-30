В Украине уже более 10 тысяч больных коронавирусом - Минздрав

Количество подозрений на наличие вируса также выросло

Фото: flickr

Количество подозрений на наличие вируса также выросло

По данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

За сутки зафиксировано 540 новых случаев заболевания. 1238 пациентов излечились, 261 человек умер.

Ситуация по регионам Украины выглядит следующим образом:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

По состоянию на утро 30 апреля 2020 года поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.