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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 09:31 1

В Украине уже более 10 тысяч больных коронавирусом - Минздрав

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30 апреля 2020, 09:31 1
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Количество подозрений на наличие вируса также выросло
Фото: flickr
Количество подозрений на наличие вируса также выросло

По данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

За сутки зафиксировано 540 новых случаев заболевания. 1238 пациентов излечились, 261 человек умер.

Ситуация по регионам Украины выглядит следующим образом:

Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ровенская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

По состоянию на утро 30 апреля 2020 года поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Напомним, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.


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