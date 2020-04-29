Стоял на зеленой зоне: в Киеве полиция повредила технику журналиста

Журналист снимал акцию предпринимателей за отмену карантина

Фото: Громадське

Журналист снимал акцию предпринимателей за отмену карантина

29 апреля журналисту Богдану Кутепову, который вел прямой эфир с акции под Кабинетом министров, сотрудники полиции повредили технику.

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

Полицейским не понравилось то, что журналист со своим помощником вел трансляцию из зеленой зоны напротив здания правительства.

К ним подошли несколько полицейских и сказали покинуть территорию холма. После того, как Кутепов объяснил съемку с этого места служебной необходимостью, так как оттуда лучше видно акцию, полицейские назвали его "клоуном".

Полицейские сказали "или забираешь (камеры - ред.), или я сломаю", после чего они вытолкнули журналистов с газона.

Возмутившись, что журналист продолжал фестивали эфир, они сломали стабилизатор камеры.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления. Кутепов получил медицинскую помощь.

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він "стояв на зеленій зоні" pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Напомним, 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

На заседании Кабмина 29 апреля будут рассматривать вопрос ослабление карантинных ограничений, в частности восстановления деятельности продовольственных рынков.