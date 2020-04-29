В Киеве предприниматели протестуют против карантина

Участники акции перекрыли улицу Грушевского и требуют разблокировать работу малого бизнеса

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Участники акции перекрыли улицу Грушевского и требуют разблокировать работу малого бизнеса

Утром 29 апреля, несмотря на карантин, под зданием правительства началась акция протеста представителей малого бизнеса против ограничений, в частности за возобновление работы продовольственных рынков

Об этом сообщает Telegram канал "Киев Сейчас", передает RegioNews.

Под зданием правительства находится несколько сотен протестующих, они требуют завершить карантин 1 мая и обеспечить равные требования к работе для всех торговых сетей.

Люди приехали на автомобилях и заблокировали проезд через улицу Грушевского.

После попытки эвакуаторов убрать автомобили протестующих, состоялась потасовка с сотрудниками полиции.

Затем участники акции освободили полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали.

Известно, что сегодня должно состояться заседание Кабинета министров. Согласно повестке дня заседания, которая опубликована на Правительственном портале, будет рассматриваться вопрос открытия продовольственных рынков.

Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков.

На заседании Кабмина 29 апреля будут рассматривать вопрос ослабление карантинных ограничений, в частности восстановления деятельности продовольственных рынков.