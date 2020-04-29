Стояв на зеленій зоні: у Києві поліція пошкодила техніку журналіста
29 квітня журналісту Богдану Кутєпову, який вів прямий ефір із акції під Кабінетом міністрів, працівники поліціі пошкодили техніку.
Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.
Поліцейським не сподобалося те, що журналіст із своїм помічником вів трансляцію із зеленої зони навпроти будівлі Уряду.
До них підійшли кілька поліцейських і сказали залишити територію пагорбу. Після того, як Кутєпов пояснив зйомку з цього місця службовою необхідністю, так як звідти найкраще видно акцію, поліціянти назвали його "клоуном".
Поліцейські сказали "або забираєш (камеру — ред.), або я зламаю", після чого вони виштовхнули журналістів з газону.
Обурившись, що журналіст продовжував фести ефір, вони зламали стабілізатор камери.
Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину. Кутєпов отримав медичну допомогу.
Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він "стояв на зеленій зоні" pic.twitter.com/qk0HC2WJyr— hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020
Нагадаємо, 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.
На засіданні Кабміну 29 квітня будуть розглядати питання послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення діяльності продовольчих ринків.
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