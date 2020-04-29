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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 11:56 17

Педос против СМИ: главный полицейский Винницкой области написал на журналистов заявление в прокуратуру

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29 апреля 2020, 11:56 17
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В Виннице разгорелся скандал с участием киевских журналистов проекта "Стоп коррупции" и начальника областной полиции Юрия Педоса из-за якобы не задекларированного имения генерала под Винницей
Фото: Страница Романа Бочкала в Facebook
В Виннице разгорелся скандал с участием киевских журналистов проекта "Стоп коррупции" и начальника областной полиции Юрия Педоса из-за якобы не задекларированного имения генерала под Винницей

Версию медийщиков на своей странице в Facebook изложил журналист-расследователь Роман Бочкала, пишет RegioNews.

"Он просто не указал его (имение – ред.) в перечне имущества, которым пользуется. Видимо забыл.

Согласно реестру дом зарегистрирован на его отца, а пристройка во дворе — на отца его жены.

Журналист Артем Поликовский подъехал сегодня с утра под дом и зафиксировал, что Педос выезжал на работу именно отсюда. Он вышел к журналистам. Но как только понял, что вопросы неудобные, включил режим "рагуля". Угрожал уголовными делами. А позже спросил, не найдутся наркотики случайно в кармане у корреспондента.

Педос позвонил на 102 и сообщил: "На мой дом напали, напали на мою семью и препятствуют мне уехать".

Итог. Видеокамеру изъяли. Пытались забрать флешку с видеозаписью. Где видно, как нагло себя ведет Педос. Рассматривался вопрос задержки журналиста (!). В результате сюжет не было отснято. Стопроцентное препятствование законной профессиональной деятельности - 171 ст. УК.

Вопрос. И куда мы должны жаловаться? Правильно, Педосу!)) Но по нашему заявлению никакого движения. Конечно будем писать и по другим адресам и органах. Найдем управу на этого напуганного. Извините но это слишком. В лучших традициях времен Януковича", - написал Роман Бочкала.

Это Педос. Генерал полиции. Начальник ГУ в Винницкой области. Журналисты Стоп коррупции узнали, что Юра Педос живет в...

Опубликовано Романом Бочкалою Вторник, 28 апреля 2020 г.

Сам Юрий Педос в комментарии 33 каналу сказал, что считает действия журналистов "заказными":

"Все эти информационные атаки расцениваю как реакцию на мою принципиальную позицию руководителя полиции, который никогда не шел на компромиссы с криминалитетом и отстаивал позицию закона и справедливости. Сегодняшние незаконные действия явно заказных журналистов относительно моих родных в доме, где живет моя семья, привели к ухудшению состояния здоровья моей жены и матери, у которых случился гипертонический криз, дети получили психологическую травму, у младшей дочери пошла кровь из носа – по этому поводу моя реакция в первую очередь, как мужа, отца и сына будет принципиальная! Необходимые заявления о совершении преступления по ст. 182 УК в отношении моей семьи уже поданы в прокуратуру.

Интересно – опять киевские журналисты, и снова у дома, где я проживаю, ведущих незаконное наблюдение за моей семьей – кому это выгодно? Время покажет ...

А что касается дома, где я действительно сейчас с семьей проживаю в с. Агрономическое, то он указан в ежегодной декларации в разделе "Место фактического проживания или почтовый адрес, по которому Национальное агентство по предупреждению коррупции может отправлять корреспонденцию субъекту декларирования". Этот дом построен моим отцом еще до моего назначения на должности, и я уже три года указываю это в декларации. Также в соответствии с п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", информация об этом объекте не должна отражаться в ежегодной декларации. Несмотря на все это, я подготовил обращение к НАЗК, чтобы расставить все точки над "и", - прокомментировал Педос.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, куда написал заявление Педос, сообщили, что в тот же день были внесены сведения в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст.182 УК Украины "по факту нарушения неприкосновенности частной жизни".

"По данным следствия, в течение ночи и утром 28 апреля, двое мужчин, проводивших видеосъемку дома, где живет начальник ГУНП в Винницкой области. Утром они заблокировали выезд автомобиля руководителя полиции, снимали на видео его и членов семьи, в том числе, несовершеннолетних детей. Эти действия были задокументированы следственно-оперативной группой полиции Винницкого районного отделения полиции. Люди, которые осуществляли видеосъемку, назвались журналистами, никаких удостоверений не предъявили. Их пригласили в отделение полиции для установления личностей и дачи объяснений по поводу указанных событий. После чего, указанные лица покинули помещение полиции", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Винницкая область Винница полиция прокуратура декларации скандал журналисты
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