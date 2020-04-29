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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 10:42 9

Мэр Нетешина написал заявление в СБУ и полиции на УПЦ МП из-за коронавируса

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29 апреля 2020, 10:42 9
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Городской голова Нетешина Александр Супрунюк назвал московский патриархат "биологическим оружием"
Фото: Страница Александра Супрунюка в Facebook
Городской голова Нетешина Александр Супрунюк назвал московский патриархат "биологическим оружием"

В Нетешине зафиксировано 8 случаев заражения COVID-19, а "разносчиком" вируса стала жена священника УПЦ МП, которая работала уборщицей на Хмельницкой АЭС. Об этом городской голова Нетешина Александр Супрунюк рассказал в интервью сайту "Е", пишет Regionews.

Сами же священники московского патриархата призвали людей игнорировать болезнь, которая "повсюду", и ходить в храм

"Я уже подписал в СБУ и полиции заявления о совершении уголовного правонарушения. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение", – заявил он.

Кроме того, мэр приобщил к заявлениям скриншоты, на которых можно увидеть, как священники заявляют, что болезнь повсюду, поэтому ее надо игнорировать, и ходить в церковь.

"Глядя, как ведет себя московский патриархат на территории Украины, я считаю, что это биологическое оружие... Сейчас все контакты, которые есть, связаны с церковью московского патриархата, кроме первого случая. Эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела, и есть подозрение, что в Почаевской лавре", – добавил он.

Городской голова подчеркивает, что священники подписывали документы, в которых обязались не допускать скоплений людей.

"Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного правонарушения", – подчеркнул мэр.

Супрунюк отметил, что инфицирование повлияло на работу Хмельницкой АЭС, расположенную в городе, хотя персонал был изолирован. Теперь всех перевели на "казарменный режим работы".

Также городской голова сообщил о переводе всех коммунальных предприятий на дистанционную работу и об установлении патрулей возле церквей. Решается, или полностью запретить работу, или позволить находиться там священникам, но без хора и всех других.

Напомним: в Украине 9866 больных коронавирусом, по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев.

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коронавирус СБУ карантин полиция мэр Хмельницкая область церковь УПЦ МП АЭС
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