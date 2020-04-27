Карантин в Украине: власть вернется к жестким мерам

После ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции

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После ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции

Об этом на личной Facebook-странице сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передают RegioNews. "Если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные мероприятия могут быть снова усилены. Но, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа”, - написал глава правительства. Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина. В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что протикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее. Все зависит от динамики заболеваемости. Как писали RegioNews ранее,премьер-министр Денис Шмигаль считает, что в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.

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