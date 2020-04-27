10:11  27 апреля
В Чернобыльской зоне пожары продолжаются, а в Житомирской области огонь удалось локализовать
19:14  27 апреля
Только трое нардепов приняли участие во всех голосованиях Верховной рады во время карантина
12:50  27 апреля
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 19:01 68

Карантин в Украине: власть вернется к жестким мерам

Читайте також
українською мовою
27 апреля 2020, 19:01 68
Читайте також українською мовою
После ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции
Фото: Pixabay
После ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции

Об этом на личной Facebook-странице сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передают RegioNews.

"Если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные мероприятия могут быть снова усилены. Но, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа”, - написал глава правительства.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что протикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее. Все зависит от динамики заболеваемости.

Как писали RegioNews ранее,премьер-министр Денис Шмигаль считает, что в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.


коронавирус карантин правительство Кабмин премьер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин выделил 6 миллиардов помощи безработным в Украине
27 апреля 2020, 16:27
До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
27 апреля 2020, 15:22
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 апреля 2020, 11:42
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Кто чем смог: сколько украинские олигархи потратили на борьбу с коронавирусом
27 апреля 2020, 18:03
Вирусная экономика: полмиллиарда гривен потеряет Волынская область вследствие карантина
27 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »