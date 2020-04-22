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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 11:54 68

"Два года - в новых условиях”: премьер рассказал, как будет жить Украина после эпидемии COVID-19

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22 апреля 2020, 11:54 68
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В текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года
Фото: Pixabay
В текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года

Такое мнение висловивив премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "РБК-Украина", сообщают RegioNews.

"В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Следующие 2 года мир будет жить в условиях борьбы с коронавирусом, поэтому не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин, и мы все вышли и все забыли", - сказал глава Кабмина.

Если худшие прогнозы специалистов ВОЗ подтвердятся, то Украина, как и большинство стран мира, будет вынуждена жить в новых условиях. Это масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция, определенные правила поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах.

Денис Шмигаль не исключает, что, при необходимости, в Украине придется полностью закрывать целые села, города и области.

Напомним, что Кабмин планирует продлить карантинные ограничения до 11 мая. Это связано с тем, что пик заболеваемости на коронавирус ожидают в начале мая.

По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

Как писали RegioNews ранее, с 21 апреля Почаевскую лавру закрыли на карантин, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию.


коронавирус Украина карантин премьер
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