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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 11:11 71

Карантин может закончиться стремительно - Минздрав

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27 апреля 2020, 11:11 71
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Антикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее. Все зависит от динамики заболеваемости
Фото: Pixabay
Антикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее. Все зависит от динамики заболеваемости

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина.

"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Имел в виду план выхода из карантина, который недавно разработал Кабинет министров. Он состоит из 5 этапов. которые предполагают постепенное снятие запретов и ограничений.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.

Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года


коронавирус карантин Виктор Ляшко Минздрав Украина
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