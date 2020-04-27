Карантин может закончиться стремительно - Минздрав
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Interfax-Украина.
"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Имел в виду план выхода из карантина, который недавно разработал Кабинет министров. Он состоит из 5 этапов. которые предполагают постепенное снятие запретов и ограничений.
Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.
Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года
- 15:33 27 апреля Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
- 15:24 27 апреля Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК
- 15:22 27 апреля До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
- 15:11 27 апреля Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
- 15:00 27 апреля В Черновцах откроют продуктовые рынки
- 14:50 27 апреля В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки
- 11:42 27 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники