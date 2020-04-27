Карантин в Україні: влада повернеться до жорстких заходів

Після послаблення карантинних заборон і обмежень, яке орієнтовна має розпочатися з 12 травня, Кабмін може знову повернутися до жорсткої політики самоізоляції

Фото: Pixabay

Після послаблення карантинних заборон і обмежень, яке орієнтовна має розпочатися з 12 травня, Кабмін може знову повернутися до жорсткої політики самоізоляції

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