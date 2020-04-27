Карантин в Україні: влада повернеться до жорстких заходів
Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передають RegioNews.
"Якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені. Але, якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу”, - написав очільник уряду.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, якщо протягом 10 днів кількість нових випадків інфікування COVID-19 не перевищуватиме 5%, уряд планує розпочати перший етап виходу із карантину.
Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що протикоронавірусні обмеження можуть зняти з українців швидше. Все залежить від динаміки захворюваності.
Як писали RegioNews раніше,прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що у поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки.
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