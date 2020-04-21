В Чернобыльской зоне до сих пор горит территория шести лесничеств

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор бушуют лесные пожары, спасатели работают над преодолением стихии

Фото: Минэнергетики

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор бушуют лесные пожары, спасатели работают над преодолением стихии

Об этом в Facebook сообщил Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает RegioNews.

Как сообщили в министерстве, пожарные продолжают тушить огонь на территории Лубянского, Дитяткивского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Паришивского лесничеств.

Отмечается, как основные очаги пожаров расположены в районе сел Буряковка и Рассоха, где идет интенсивное тление, а также в районе села Кривая Гора.

Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых, - говорится в сообщении.

Также известно, что в районе села Чапаевка и поселка Полесское тлеют торфяники, для их тушения привлечены три вертолета и тяжелая техника.

К тушению пожаров привлечено 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе 3 вертолета, которыми 20 апреля осуществлен 93 сбросов - 186 тонн воды. Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, - уточнили в ведомстве.

Власти уверяют, что скорость ветра составляет 23 км в час, радиационная ситуация находится под контролем.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка. Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.

21 апреля ГСЧС сообщила, что ситуация с пожарами в зоне отчуждения нормализуется, а радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины работает над увеличением штрафов за умышленные поджоги, а также предлагает ввести уголовную ответственность.