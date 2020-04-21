В Чернобыльской зоне до сих пор горит территория шести лесничеств
Об этом в Facebook сообщил Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает RegioNews.
Как сообщили в министерстве, пожарные продолжают тушить огонь на территории Лубянского, Дитяткивского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Паришивского лесничеств.
Отмечается, как основные очаги пожаров расположены в районе сел Буряковка и Рассоха, где идет интенсивное тление, а также в районе села Кривая Гора.
Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых, - говорится в сообщении.
Также известно, что в районе села Чапаевка и поселка Полесское тлеют торфяники, для их тушения привлечены три вертолета и тяжелая техника.
К тушению пожаров привлечено 1331 человек и 297 единиц техники. В том числе 3 вертолета, которыми 20 апреля осуществлен 93 сбросов - 186 тонн воды. Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, - уточнили в ведомстве.
Власти уверяют, что скорость ветра составляет 23 км в час, радиационная ситуация находится под контролем.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка. Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
21 апреля ГСЧС сообщила, что ситуация с пожарами в зоне отчуждения нормализуется, а радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины работает над увеличением штрафов за умышленные поджоги, а также предлагает ввести уголовную ответственность.
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