Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели до сих пор тушат огонь

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 6 апреля пожарные продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар

Фото: DSNSKyiv

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 6 апреля пожарные продолжают ликвидировать масштабный лесной пожар

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

Отмечается, что информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступила еще 4 апреля.

Общая площадь пожара составляет 25 гектаров, зафиксировано два очага возгорания.

Между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества пожар тушат до сих пор, к ликвидации привлекли 124 пожарных и 28 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В районе села Раговка Котовского лесничества на площади около 5 гектаров пожар удалось локализовать вечером 5 апреля, было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

В ДСНС также добавили, что радиационный фон по городу Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, из-за чего ухудшился радиационный фон.