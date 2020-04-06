Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели до сих пор тушат огонь
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.
Отмечается, что информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступила еще 4 апреля.
Общая площадь пожара составляет 25 гектаров, зафиксировано два очага возгорания.
Между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества пожар тушат до сих пор, к ликвидации привлекли 124 пожарных и 28 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
В районе села Раговка Котовского лесничества на площади около 5 гектаров пожар удалось локализовать вечером 5 апреля, было привлечено 14 человек и 4 единицы техники.
В ДСНС также добавили, что радиационный фон по городу Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, из-за чего ухудшился радиационный фон.
- 10:45 06 апреля На блокпостах под Херсоном возникли пробки
- 10:40 06 апреля Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники
- 10:37 06 апреля На Ровенщине 17-летний подросток убил таксиста за 400 гривен и сжег его тело
- 10:12 06 апреля В Хмельницком уже три недели не могут получить из Китая тесты на COVID-19
- 09:38 06 апреля Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели до сих пор тушат огонь
- 09:11 06 апреля Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
- 09:54 05 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?