Киевская область: в общежитии COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших
Об этом сообщает в.и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует RegioNews.
"Имеем чрезвычайный случай заболевания в одном из общежитий города Вишневое. Общежитие находится в частной собственности, по предварительным оценкам там проживает более 300 человек. В этом очаге обнаружили 38 больных, в том числе дети. Есть двое умерших", - замечает председатель.
Всем без исключения обитателям общежития проводят ПЦР-тестирование. В доме "введено состояние особого передвижения". Местная власть организует доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены в общежитие.
"Уже налажено взаимодействие и реагирование между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. Кстати, в этой больнице уже высвободили дополнительно отделение на 65 мест для приема больных на коронавирус из общежития",- заявил Володин.
Окончательная информация о количестве больных в этом очаге станет известна завтра вечером, после получения результатов тестирования, которое проводит Киевская областная лаборатория. Кроме того, в соответствии с законодательством принимается решение об определении на базе данного общежития изолятора.
В Вишневом выявлено массовое заболевание COVID-19 Чрезвычайный случай массового заболевания коронавирус...Опубликовано Киевская областная государственная администрация Вторник, 21 апреля 2020 г.
В области выявлено 356 больных коронавирусом, в стационарах находится 99 человек, на самоизоляции - 257 человек. Выздоровели 28 человек. Летальных случаев 11.
В Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
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