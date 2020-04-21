12:29  21 апреля
На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2020, 13:27 8

ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется

Читайте також
українською мовою
21 апреля 2020, 13:27 8
Читайте також українською мовою
Радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы
Фото: flickr
Радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы

"Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется", - сказал во время онлайн-брифинга директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает RegioNews.

По его словам, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, сейчас усилия направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Также Демчук отметил, что были приняты меры для недопущения распространения огня на территорию Республики Беларусь.

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие об'объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме", - подчеркнул директор департамента.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - сообщил директор департамента.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.


ГСЧС пожар экология Чернобыль смог Киевская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом
21 апреля 2020, 09:01
Житомирская область: ущерб от пожаров оценивают в 25 млн гривен
20 апреля 2020, 18:09
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле
20 апреля 2020, 12:28
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »