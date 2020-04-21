ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется
"Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется", - сказал во время онлайн-брифинга директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает RegioNews.
По его словам, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, сейчас усилия направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Также Демчук отметил, что были приняты меры для недопущения распространения огня на территорию Республики Беларусь.
"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие об'объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме", - подчеркнул директор департамента.
"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - сообщил директор департамента.
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.
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