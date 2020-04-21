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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 апреля 2020, 17:27 18

В Украине постепенно нормализуется ситуация с ликвидацией пожаров - Шмыгаль

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21 апреля 2020, 17:27 18
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Ситуацию вокруг масштабных пожаров постепенно удается нормализировать, в частности, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров
Фото: Telegram
Ситуацию вокруг масштабных пожаров постепенно удается нормализировать, в частности, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, в Житомирской и Киевской областях к тушению пожаров было привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники.

"Сейчас спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи с. Корогод", - сообщил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что по состоянию на 21 апреля пожарные продолжают заниматься локализацией трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, где ранее прошел огонь.

"Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - добавил глава правительства.

Напомним, 21 апреля ГСЧС сообщила, что ситуация с пожарами в зоне отчуждения нормализуется, а радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины работает над увеличением штрафов за умышленные поджоги, а также предлагает ввести уголовную ответственность.


Денис Шмыгаль Кабмин Житомирская область Киевская область пожар
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