В Украине постепенно нормализуется ситуация с ликвидацией пожаров - Шмыгаль

Ситуацию вокруг масштабных пожаров постепенно удается нормализировать, в частности, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров

Фото: Telegram

Ситуацию вокруг масштабных пожаров постепенно удается нормализировать, в частности, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews. По его словам, в Житомирской и Киевской областях к тушению пожаров было привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники. "Сейчас спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи с. Корогод", - сообщил Денис Шмыгаль. Он отметил, что по состоянию на 21 апреля пожарные продолжают заниматься локализацией трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, где ранее прошел огонь. "Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - добавил глава правительства. Напомним, 21 апреля ГСЧС сообщила, что ситуация с пожарами в зоне отчуждения нормализуется, а радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы. Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины работает над увеличением штрафов за умышленные поджоги, а также предлагает ввести уголовную ответственность.

.