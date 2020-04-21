В Украине постепенно нормализуется ситуация с ликвидацией пожаров - Шмыгаль
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, в Житомирской и Киевской областях к тушению пожаров было привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники.
"Сейчас спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины. В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи с. Корогод", - сообщил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что по состоянию на 21 апреля пожарные продолжают заниматься локализацией трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, где ранее прошел огонь.
"Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - добавил глава правительства.
Напомним, 21 апреля ГСЧС сообщила, что ситуация с пожарами в зоне отчуждения нормализуется, а радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины работает над увеличением штрафов за умышленные поджоги, а также предлагает ввести уголовную ответственность.
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