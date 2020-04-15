Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за поджоги
Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По словам главы правительства, криминализация поджогов необходима для того, чтобы ни у кого не возникало желания поджигать сухую траву.
"Вместе с народными депутатами изменили безобразие, когда штраф за поджог был всего 170 грн. Теперь такие штрафы увеличены в сотни раз, но будем работать дальше над криминализацией этих нарушений", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что Украину ждет очень сухое лето, а потому власть готовится к новым вызовам.
"Мы уже выделили 100 млн грн дополнительно на работу пожарных и спасателей", - добавил глава правительства.
Напомним, Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за поджог травы и лесные пожары.
4 апреля поступила информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, из-за чего ухудшился радиационный фон. Дождь смог погасить пожар лишь 14 апреля.
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