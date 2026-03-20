В Дии временно не будет работать часть услуг
Часть сервисов временно приостановят из-за плановых технических работ в государственных реестрах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Дия в соцсети Facebook.
Итак, из-за регламентных работ в реестре "Обериг" до 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и военным учетом:
- отражение военно-учетного документа;
- бронирование работников и проверка сведений о них;
- продолжение или аннулирование действующего бронирования.
Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дия украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.
