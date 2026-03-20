20 марта 2026, 20:35

В Дии временно не будет работать часть услуг

иллюстративное фото: из открытых источников
Часть сервисов временно приостановят из-за плановых технических работ в государственных реестрах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Дия в соцсети Facebook.

Итак, из-за регламентных работ в реестре "Обериг" до 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и военным учетом:

  • отражение военно-учетного документа;
  • бронирование работников и проверка сведений о них;
  • продолжение или аннулирование действующего бронирования.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дия украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.

