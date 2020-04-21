Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса

С 21 апреля Почаевскую лавру закрыли на карантин, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию

Фото: Нацполиция

С 21 апреля Почаевскую лавру закрыли на карантин, полиция ограничила движение транспорта и людей на ее территорию

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Отмечается, что решение об ограничении движения транспортных средств установила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА из-за вспышки распространения коронавируса.

На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта, - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшее распространение опасной инфекции.

Заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорта, - добавили в полиции.

Полицейские призвали жителей Почаева соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.

17 апреля сообщалось, что Минздрав подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской Лавре, но не может ее подтвердить из-за игнорирования настоятелем лавры требований власти и врачей.

20 апреля от COVID-19 умерла 43-летняя жительница Почаева, в области зафиксировано 414 случаев инфицирования, шесть из них - летальные.