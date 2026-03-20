РФ имеет самый лучший момент для открытия нового театра военных действий в Европе

Явный раскол внутри НАТО, тем временем США серьезно увязли в Иране, а Европа еще не завершила перезапуск оборонки и вооруженных сил

иллюстративное фото: из открытых источников

Евроскептики и радикалы во всех странах уже готовы, а позиции мейнстримных политиков слабы. Прекрасный момент одним ударом превратить Европу из консолидированного центра силы в толпу слабых рассеянных стран, ссорящихся между собой и неспособных защититься.

Чисто военных признаков немало уже давно. Модернизация логистики, создание складов и полевых госпиталей, как правило, считаются надежными признаками. Отключение телеграмм и мобильного интернета выглядит подготовкой к закручиванию гаек внутри россии. Добавьте клоунаду с юридическими процедурами, которую Путин обычно делает перед тем, как на кого-нибудь напасть.

Военные эксперты пишут, что объединенная военная мощь Европы превосходит Россию в разы. Это верно. Но воюет не оружие, а люди. Оружие ничего не стоит, если политики не готовы принять решение, а общества не готовы их поддержать.

Многие думают, что удар будет по странам Балтии. Ранее считалось, что основным направлением будет Сувалкский коридор. По-моему, это обманные движения. Я продолжаю полагать, что максимальный стратегический выигрыш может быть от мультидоменного удара по Польше, который создаст масштабный кризис беженцев в Германию.

В случае успеха европейской операции – прекращение поставок вооружений в Украину вместе с прекращением финансирования будет гарантировать России большие достижения на украинском фронте.

Угроза для Европы, которую наша команда обозначала как "красный сектор" последние, по крайней мере, пол года, сейчас входит в "багровый сектор".