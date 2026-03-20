Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в пассажирский автобус

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Предварительно водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом. В салоне всего было восемь человек, среди них двое несовершеннолетних.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Также пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Правоохранители возбудили уголовное производство.

