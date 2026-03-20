Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в пассажирский автобус
Авария произошла утром 20 марта вблизи села Гоголев. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом. В салоне всего было восемь человек, среди них двое несовершеннолетних.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Также пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Прикарпатье водитель наехал на двух сестер-пешеходов и скрылся с места происшествия. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте, а ее 23-летнюю сестру госпитализировали.
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье