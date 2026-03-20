Киевлянин женился на 80-летней теще

Фото: Госпогранслужба

В пункт пропуска «Могилев-Подольский» на выезд из Украины прибыла пара. Оказалось, что это 44-летний киевлянин и его 80-летняя жена

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

80-летняя женщина с инвалидностью была представлена пограничникам как жена 44-летнего киевлянина. Они говорили, что годы не стали помехой для их чувств. Однако они так и не смогли рассказать детали своей совместной жизни и путались в ответах.

Оказалось, что пенсионерка на самом деле является матерью гражданской жены мужа, которая сейчас находится за границей. Поэтому "любовь вопреки возрасту" они придумали, чтобы убежать из Украины.

"Супругам отказано в пропуске через госграницу. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения", - сообщили пограничники.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.