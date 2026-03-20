19:33  20 марта
В Ивано-Франковской области не хватает учителей
16:59  20 марта
В Славянске началась принудительная эвакуация детей
16:29  20 марта
Главу Полтавской МСЭК приговорили к двум годам за оформление инвалидности
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 19:25

Киевлянин женился на 80-летней теще

Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

В пункт пропуска «Могилев-Подольский» на выезд из Украины прибыла пара. Оказалось, что это 44-летний киевлянин и его 80-летняя жена

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

80-летняя женщина с инвалидностью была представлена пограничникам как жена 44-летнего киевлянина. Они говорили, что годы не стали помехой для их чувств. Однако они так и не смогли рассказать детали своей совместной жизни и путались в ответах.

Оказалось, что пенсионерка на самом деле является матерью гражданской жены мужа, которая сейчас находится за границей. Поэтому "любовь вопреки возрасту" они придумали, чтобы убежать из Украины.

"Супругам отказано в пропуске через госграницу. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения", - сообщили пограничники.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
На Прикарпатье мужчина убил знакомого и поджег дом
20 марта 2026, 22:00
В Киеве работники ТЦК избили ветерана и бывшего политзаключенного
20 марта 2026, 21:57
В Киеве директор КП продавал "вакансии с бронированием"
20 марта 2026, 21:45
Россияне нанесли авиаудар по Славянску
20 марта 2026, 21:12
В Дии временно не будет работать часть услуг
20 марта 2026, 20:35
Не хотел повестку: на Волыни мужчина ударил инструктора ТЦК ножом
20 марта 2026, 19:50
В Ивано-Франковской области не хватает учителей
20 марта 2026, 19:33
В Украине 21 марта будут действовать графики отключения электроэнергии
20 марта 2026, 18:45
Спецслужбы Венгрии применили "методы КГБ" против задержанного работника Ощадбанка
20 марта 2026, 18:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Портников
Все блоги »