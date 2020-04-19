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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 18:55 44

В Почаевской лавре грубо нарушили карантин: подробности и фото

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19 апреля 2020, 18:55 44
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В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса по Украине
Фото: Национальная полиция
В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса по Украине

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Около 23:00 правоохранители зафиксировали на дворе одного из храмов и внутри религиозного сооружения толпу людей. Верующие не придерживались безопасной дистанции. Некоторые из них не имели индивидуальных средств защиты. Полицейские были вынуждены раздавать им медицинские маски, которые взяли на дежурство заранее.

Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Как писали RegioNews ранее, уголовное производство открыли правоохранители Донецкой области из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры, в которой в пасхальную ночь проводилась служба.


Пасха религия полиция карантин Лавра Тернополь
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