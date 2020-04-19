В Почаевской лавре грубо нарушили карантин: подробности и фото
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Около 23:00 правоохранители зафиксировали на дворе одного из храмов и внутри религиозного сооружения толпу людей. Верующие не придерживались безопасной дистанции. Некоторые из них не имели индивидуальных средств защиты. Полицейские были вынуждены раздавать им медицинские маски, которые взяли на дежурство заранее.
Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.
Как писали RegioNews ранее, уголовное производство открыли правоохранители Донецкой области из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры, в которой в пасхальную ночь проводилась служба.
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